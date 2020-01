Velvet Collection 2 torna in onda il 13 gennaio su Rai Premium: la nuova programmazione dopo il flop estivo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo la programmazione estiva interrotta per i bassi ascolti, Velvet Collection 2 trova una sua collocazione nel palinsesto della Rai, in particolare in quello di Rai Premium. Il canale dedicato alla fiction Rai trasmetterà gli episodi inediti di Velvet Collection 2, in onda da lunedì 13 gennaio in prima serata, alle 21:20, con due episodi a sera. La serie è lo spin-off della più fortunata Velvet, serie spagnola ambientata negli anni Cinquanta e dedicata al mondo della moda. Rai1 ha trasmesso tutte e quattro le stagioni di Velvet con un discreto successo, di conseguenza ha acquistato anche i diritti dello spin-off Velvet Collection, ma nonostante la prima stagione abbia regolarmente vinto la prima serata estiva nell'agosto del 2018, il secondo capitolo ha avuto meno fortuna. Quest'estate il debutto della seconda stagione non ha rispettato le aspettative della rete, di conseguenza ... Leggi la notizia su optimaitalia

