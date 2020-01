Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Giulio Raselli lascia il trono (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giulio Raselli è pronto a lasciare il trono: sceglierà Giovanna o Giulia? Arrivano le ultime notizie del trono classico di Uomini e Donne anticipazioni. Anche se non proprio quelle che vorremo. Stiamo infatti ancora aspettando la registrazione del trono classico, visto che Giulio Raselli ha annunciato che avrebbe fatto … L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Giulio Raselli lascia il trono proviene da 2A News. Scritto da Raffaele Francesco D'Antonio Leggi la notizia su 2anews

