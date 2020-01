Torino: Izzo consente a Mazzarri di difende in avanti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Izzo è fondamentale per lo stile difensivo del Torino. Si è visto anche contro la Roma, con uscite profonde su Perotti Il pressing del Torino è forse il tratto più caratteristico della squadra. Mazzarri vuole una squadra che difenda in avanti, con marcature a uomo molto intense che ricordano quelle di Gasperini. Fondamentale è l’apporto dei terzi di difesa, che seguono spesso gli attaccanti avversarie con uscite profonde anche lontano dalla propria metà campo. Izzo è forse il difensore del Torino che più si esalta nel difendere lontano dalla propria area. Un esempio nella slide sopra, in cui segue Perotti nella metà campo avversaria. La pressione dei granata ha funzionato bene all’Olimpico, la manovra della Roma è stata problematica. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Torino - Izzo l’irrinunciabile. Ecco il dato sul centrale italiano : Torino , a Izzo non si può proprio rinunciare. Il centrale granata ha saltato appena una partita all’interno di tutto l’anno solare Armando Izzo è, dal momento in cui è arrivato a Torino , una certezza della squadra granata. Difficilmente Mazzarri può rinunciare al partenopeo all’interno della sua rosa, come testimonia il dato pubblicato da La Gazzetta dello Sport. Il difensore ha infatti saltato nell’anno solare ha saltato ...

Torino - sirene spagnole su Izzo. Il Siviglia piomba sul difensore : Torino , il Siviglia piomba su Armando Izzo. Il club andaluso mette il difensore nel mirino già nel mercato di gennaio Il Siviglia piomba su Armando Izzo. Il difensore del Torino , che quest’anno non sta riuscendo a sfoggiare lo stesso rendimento della passata stagione, avrebbe stuzzicato le idee del club spagnolo. A farlo sapere è TuttoSport, che sottolinea come l’italiano rappresenti un obiettivo già nel prossimo mercato di ...

Torino : Izzo e il talento nell’anticipare gli avversari : Izzo al Torino sta mostrando un grande senso tattico nell’intercetto. E’ molto bravo a giocare nell’anticipo Al Torino, Izzo si è fermato come uno dei difensori più talentuosi del panorama italiano. Il giocatore campano si esalta come terzo, perché può “staccarsi” e far valere il suo grande senso dell’anticipo in zone anche avanzate del campo. Contro la Fiorentina, è stato il giocatore con più intercetti ...

