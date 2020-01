The Sims 4 Mini Case è il nuovo Stuff Pack in arrivo questo mese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Siete stanchi di dover costruire enormi Case in The Sims 4? Niente paura perché a fine gennaio sarà disponibile lo Stuff Pack "Mini Case". Ecco la descrizione del pacchetto pubblicato sul sito ufficiale."Sfidatevi a costruire limitandovi all'area notevolmente ridotta di 100 piastrelle con un lotto residenziale per Mini Case, in modo da ricevere speciali bonus per i vostri Sims. Oltre a comportare bollette più abbordabili, gli spazi limitati facilitano la nascita di relazioni e concedono molto più spazio alla creazione di un giardino. Gareggiate con i vostri amici per contendervi il diritto supremo di vantarsi di aver costruito la casa più piccola e graziosa!"Oltre a questo il DLC aggiungerà tutto ciò che serve per la vostra piccola casa, inclusi letti pieghevoli e una serie di mobili che si adatteranno perfettamente negli spazi ristretti. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di ... Leggi la notizia su eurogamer

