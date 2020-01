Tafida Raqeeb salvata al Gaslini, la bimba non è più in rianimazione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Tafida Raqeeb è uscita dal reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova e si avvia verso un percorso di riabilitazione. La piccola già respira autonomamente per brevi periodi Tafida Raqeeb non è più in pericolo di vita. La lieta notizia giunge a pochi giorni dall'inizio del 2020 e riaccende la speranza di mamma Shelina Begum e papà Mohammed Raqeeb, in apprensione per la vita della loro unica figlia di cinque anni. Un grande miracolo italiano avvenuto all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, struttura che dal 30 ottobre scorso ospita la bambina nota alle cronache internazionali per la sua travagliatissima storia. Il 9 febbraio 2019 Tafida era stata colpita da un'aneurisma celebrale che le aveva procurato “un disturbo prolungato della coscienza”. I medici del Royal London Hospital di Whitechapel, dopo 7 mesi di coma, avevano deciso di “staccarle ... Leggi la notizia su ilgiornale

