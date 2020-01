Sembrano mosche, ma sono insetti robot (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sembrano vere e proprie mosche, ma non riuscirete a farle fuori con una semplice paletta per gli insetti. Queste piccole creature, sviluppate da un team di ricercatori del Politecnico federale di Losanna in collaborazione con l’Integrated Actuators Laboratory e la Cergy-Pontoise University (Francia) sono del tutto artificiali, anche se ispirate agli esseri viventi. sono ultra-leggere, ma allo stesso tempo incredibilmente resistenti e dotate di grande flessibilità: possono assorbire urti feroci, così come schiantarsi al suolo, senza neanche un segno di cedimento. Il segreto delle loro performance così avanzate, senza precedenti nel campo dei robot miniaturizzati, è nei materiali scelti e nel sistema che consente il movimento, di fatto dei muscoli artificiali. Nel video di oggi, ecco i prototipi, presentati in questi giorni su Science robotics. (Credit video: Epfl) ... Leggi la notizia su wired

JManiaSite : Continua il testa a testa tra #Juve e #Inter, ma i nerazzurri sembrano essere più avanti nel gioco: #Sarri deve tro… - LaCiuraRaffaele : @claviggi @MercurioPsi @caputmundiHeidi @chapps @GianniMaritati @larosa_filippo @archivetro @PasqualeTotaro… - AdriJuve64 : Scartato il valzer del moscerino come musica preferita da mosche e affini, anche gli #Skrillex sembrano non essere… -