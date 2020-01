Scontro Usa-Iran, Guerini: “Bisogna agire con prudenza. La sicurezza dei nostri militari è priorità” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "In questo momento è indispensabile agire con moderazione e prudenza. Ogni possibile soluzione sarà affrontata insieme alla coalizione, con un approccio flessibile, anche per non vanificare gli sforzi fino ad oggi profusi": così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l'attacco missilistico Iraniano alle basi militari statunitensi in Iraq. Leggi la notizia su fanpage

