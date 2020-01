Roma: il mercato di gennaio è un rebus (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Purtroppo la partita contro il Torino ha confermato che, storicamente, la Roma quando ha l’occasione di dare una svolta alla propria stagione, tranne rarissime eccezioni, la fallisce. Battere i granata nella gara interna di domenica sera avrebbe voluto dire non solo mantenere invariato il vantaggio sulla quinta e la distanza da chi la precede in classifica ma anche affrontare la Juventus con grande serenità. Con una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. E sei poi dalla ruota dell’Olimpico fosse uscita una vittoria… Beh, allora i giallorossi avrebbero potuto iniziare un altro campionato, inimmaginabile alla vigilia del torneo. Niente di tutto questo. Prestazione gravemente insufficiente, Pau Lopez a parte, di tutta la squadra e grave sconfitta interna contro un Torino presentatosi al Foro Italico in netta crisi. Tra l’altro il team di Mazzarri aveva chiuso il ... Leggi la notizia su romadailynews

