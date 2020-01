Ragazzo trovato morto a Caserta: aveva 31 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragico ritrovamento durante la serata di ieri, martedì 7 Gennaio 2020. La vicenda è accaduta nella stazione di Caserta, in Campania. All’interno dello scalo ferroviario della città campana è stato rinvenuto il cadavere di Vincenzo Sellitto, 31 anni, originario di Sarno, comune in provincia di Salerno. In base alle prime informazioni trapelate, il corpo senza vita del 31enne è stato visto da alcuni passeggeri di un treno in partenza dalla stazione. Vincenzo Sellitto si trovava accasciato in un angolo. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Vincenzo. Inutile, infatti, ogni tipo di intervento. Ragazzo trovato morto a Caserta Oltre ai soccorsi, in stazione sono arrivate anche le forze dell’ordine. A loro spetterà il compito di portare avanti le indagini e determinare le cause della morte del ... Leggi la notizia su notizie

