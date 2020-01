Quanto è forte l’esercito dell’Iran? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Quanto è forte l’esercito dell’Iran? Soldati, armi, missili e nucleare: i dati È un’escalation di violenza continua e senza interruzioni quella in corso da inizio anno tra Usa e Iran: dopo l’uccisione del generale dell’esercito iraniano Qassem Soleimani in Iraq, avvenuta durante un raid americano tra il 2 e il 3 gennaio 2020, Teheran ha risposto con la forza arrivando all’attacco missilistico di stanotte contro due basi statunitensi. Si preannunciano settimane di fuoco per l’intero Medio Oriente, con l’Iran che – tramite il presidente Hassan Rouhani e l’Ayatollah Ali Khamenei – sottolinea come la reazione di Teheran al raid americano “non sia ancora abbastanza”. L’obiettivo, annunciato, è di “tagliare le gambe agli Usa” e soprattutto cacciare i loro soldati dalla regione. Ma in che modo Teheran ... Leggi la notizia su tpi

DantiNicola : Bene il tavolo con i Ministri degli esteri e l'impegno di parlare con una sola voce. Si dia mandato forte a… - camilla_vergani : Test del marshmallow: quanto è forte la forza di volontà? Ce lo spiega @OggiScienza ?? - Pe_Es_ : @SpudFNVPN Zielu quando decide di giocare non c'è Ruiz che tenga, ma qui è un problema di testa. Non sa quanto sia forte!! -