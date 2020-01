Papa Francesco scherza con una suora: “Io ti bacio, ma tu non mi mordere” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo l'episodio del 31 dicembre, quando una fedele troppo "petulante" gli ha fatto perdere le staffe, Bergoglio ha sdrammatizzato con ironia il gesto di stizza, che ha fatto il giro del mondo attirandogli anche qualche critica. Incontrando un gruppo di suore ha detto a una: "Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!". Leggi la notizia su fanpage

