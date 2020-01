Nuova fidanzata per Silvio Berlusconi? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi? Secondo indiscrezioni Marta Fascina sarebbe la Nuova fiamma del ‘Cavaliere’. MILANO – Chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi? Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Affariitaliani.it, la Nuova fiamma del Cavaliere sarebbe Marta Fascina. Ma andiamo a conoscere meglio la donna che avrebbe ‘stregato’ l’ex premier tanto da lasciare la sua ‘amata’ Francesca Pascale. Chi è Marta Fascina, la presunta fidanzata di Silvio Berlusconi Nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 gennaio 1990 ma crescita a Portici (Napoli), Marta Fascina è sempre stata vicina a Silvio Berlusconi. Dopo la laurea a La Sapienza, la ragazza si è trasferita a Milano per iniziare la carriera di Press Officer and Public relation specialist presso il Milan. Proprio con questo ruolo si è fatta conoscere dal ... Leggi la notizia su newsmondo

