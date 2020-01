Napoli, Politano esclude Younes: piace ad Atalanta e Fiorentina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Napoli, Politano esclude Younes: piace ad Atalanta e Fiorentina Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, non è tramontata la pista che potrebbe portare Politano al Napoli e Llorente all’Inter. Un eventuale arrivo dell’ex attaccante del Sassuolo andrebbe necessariamente a significare una cessione tra le fila azzurre. L’indiziato maggiore per una partenza sembra essere Amin Younes, che piace molto a due club di Serie A. In particolare Atalanta e Fiorentina hanno messo nel mirino il talento tedesco, da capire chi sarà disposto concretamente ad affondare il colpo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di ... Leggi la notizia su forzazzurri

