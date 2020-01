Massimo Bossetti nuovo pool, esperimento “estremo” in corso: obiettivo smantellare tesi traccia 31G20 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Massimo Bossetti nuovo pool difensivo al lavoro per cercare di sgretolare la tesi accusatoria che ha portato alla condanna del muratore di Mapello. Lo scorso 26 novembre 2019, era un martedì, nella bergamasca il termometro segnava 13°, il cielo era parzialmente nuvoloso. In un campo incolto è stato abbandonato un indumento imbrattato di una traccia organica di Dna. L’esperimento estremo del nuovo pool di Massimo Bossetti: i dettagli Quell’indumento resterà lì, esattamente per tre mesi, fino al 26 febbraio 2020, vigilato 24 ore su 24 da una telecamera perché nessuno possa toccarlo. Si tratta di un nuovo clamoroso esperimento che ha ricreato le condizioni climatiche (e non solo) del giorno in cui Yara venne uccisa, messo in atto dal nuovo pool difensivo di Massimo Bossetti guidato da Carlo Infanti – personaggio eclettico che si autodefinisce regista scrittore e ... Leggi la notizia su urbanpost

