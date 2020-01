M5S contro le accuse: “85% è in regola con la restituzione dello stipendio” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “L’85% dei parlamentari del Movimento è in regola con la restituzione dello stipendio ai cittadini”. Lo hanno comunicato i capigruppo M5s di Camera e Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli. Nonostante le contestazioni, l’ironia, i dissidenti, sembra che al M5S la maggior parte di parlamentari e senatori siano fedeli alle promesse fatte al Movimento e … L'articolo M5S contro le accuse: “85% è in regola con la restituzione dello stipendio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

carlosibilia : Votare contro #RdC #Quota100 e #vvf non è da #M5S . #Paragone #BuoniPropositi2020 Meno chiacchiere, portare a casa… - Corriere : M5S, espulso il dissidente Gianluigi Paragone: «Ha votato contro le direttive del gruppo» - arianna20032000 : RT @estovestnordsud: Salvini,uno smargiasso che si vanta di qualità che non ha. Il suo tarlo è la vendetta contro Di Maio e il M5S. Critich… -