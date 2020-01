Licia Nunez: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Da fotomodella ad attrice, passando per le pubblicità televisive. Sono questi i passaggi della carriera di Licia Nunez, nata a Barletta il primo giorno di marzo del 1980, con il vero nome all’anagrafe di Lucia Del Curatolo. Sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip si può dire parecchio. Ma lei preferisce farsi scoprire dal grandissimo pubblico dentro la casa. Già perché della ragazza si sa molto poco, a parte che è una delle grandi raccomandate di Alfonso Signorini, che in lei vede un simbolo del futuro della tv. Un’idea a dire poco azzardata, visto che la signora quest’anno compie quarant’anni. LEGGI ANCHE: Aida Nizar ha detto no al Grande Fratello VIP: ecco perché. Più che altro lei rappresenta la ‘quota lesbo’. Ha avuto una relazione con Imma Battaglia, attivista e politica italiana, leader del movimento LGBT in Italia, dal 2003 al 2009. Attualmente ... Leggi la notizia su cronacasocial

