L'annuncio choc di Harry e Meghan: "Addio al ruolo reale per diventare indipendenti" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Novella Toloni Con una dichiarazione ufficiale - pubblicata a sorpresa sui social - i duchi di Sussex hanno annunciato di esser pronti a diventare "finanziariamente indipendenti" dalla regina e che vivranno tra il Regno Unito e il Nord America Harry e Meghan fanno un passo indietro nella famiglia reale e a sorpresa - con un annuncio choc - dicono Addio al ruolo di primo piano fino ad oggi avuto all'interno della Royal family, rinunciano al loro status di reali. Poche ore fa, sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex è arrivato il comunicato stampa ufficiale delle volontà del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle: "Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest'anno abbiamo scelto di fare una transizione, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all'interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri "senior" ... Leggi la notizia su ilgiornale

