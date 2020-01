Jennie Garth pensa a un nuovo reboot di Beverly Hills 90210: il cast non si arrende dopo la cancellazione di BH90210 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La cancellazione di BH90210 non ha fermato il cast di Beverly Hills 90210, che ora sta esplorando nuove idee per riportare sul piccolo schermo l'iconica serie tv anni Novanta. La decisione di Fox di non rinnovare il revival per una seconda stagione è stata motivata da Michael Thorn, capo entertainment, attraverso un comunicato. Ho pensato che fosse davvero coraggioso per gli attori. È stato davvero maldestro. Fare qualcosa del genere a un livello di difficoltà così elevato. Penso che abbiano fatto un lavoro eccezionale, ma anche sei episodi sono stati davvero impegnativi. L'idea era di farlo come un grande evento e ha fatto davvero bene per noi, ha fatto bene nelle classifiche ed è stato molto soddisfacente per i fan e poi ha lasciato che fosse quello che era, non trasformandolo in altro qualcosa, il che è un concetto che a lungo andare sarebbe stato insostenibile. BH90210 ha visto ... Leggi la notizia su optimaitalia

