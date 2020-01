Il macho Ubaldo Oppi è l'apripista delle mostre tutte «al femminile» - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Amé A Vicenza le opere del pittore pugile aprono un anno che vede protagoniste le artiste Francesca Amé da Vicenza L'onda rosa va cavalcata nel modo giusto, perché la risacca è pericolosa. Il circuito italiano dell'arte, salito sul carro del #timesup in ritardo rispetto a quanto succede in America, in Francia o in Inghilterra (dove persino alcune gallerie private, quindi a vocazione commerciale, hanno scelto di esporre solo artiste donne: è il caso di Richard Saltoun, il cui progetto 100%women durerà un anno), ha scelto diverse strategie per restare al passo con il dibattito esploso dopo lo scandalo del #metoo e la (legittima) richiesta da parte delle donne artiste di veder meglio rappresentati i propri talenti. Il Comune di Milano, con il sindaco Beppe Sala e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno in testa, ha scelto la tecnica dell'iper art-attivismo: il cartellone ... Leggi la notizia su ilgiornale

