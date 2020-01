I professionisti fanno rete per il sociale: “Così sosteniamo le famiglie in difficoltà” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I professionisti fanno rete per il sociale. Accade a Napoli, dove il Centro tutele per famiglie e imprese sovraindebitate presieduto dall’avvocato Monica Mandico, per celebrare il primo anno di attività ha presentato le iniziative a sostegno di cittadini e famiglie in difficoltà. Insieme a Ordini professionali, associazioni e comitati operanti sul territorio, il Centro lavorerà per creare una rete che possa essere un punto di riferimento per uomini e donne che vivono una situazione di disagio, unendo così la parte di tutela legale a quella di recupero sociale. “Abbiamo coinvolto diversi professionisti che si occupano del sociale”, evidenzia Monica Mandico, presidente del Centro tutele. “Nella nostra rete ci saranno avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni, comitati cittadini: affronteremo i temi dell’alcol ai ... Leggi la notizia su anteprima24

