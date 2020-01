Giochi del decennio: FTL: Faster Than Light è una casa tra le stelle - articolo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 Giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei Giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Ok, è il tempo delle confessioni: non ho mai terminato una run di FTL.FTL è probabilmente il mio gioco preferito. Ascolto la sua colonna sonora ogni giorno mentre lavoro, mentre mi rilasso o mentre provo a concentrarmi giusto per un minuto. Ma il gioco? Non riesco a finirlo. E non ci sono nemmeno vicino. La prima run è soltanto l'inizio. Ci sono tutti i tipi di variazioni nella vostra nave, che sbloccate battendo l'impossibile boss finale, che io francamente non ho mai visto. Ma non m'importa: FTL non è un titolo che gioco con l'obiettivo di finirlo, è qualcosa che semplicemente mi fa sentire a casa.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

