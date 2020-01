Giacomo Urtis opererà il Ken Umano: “Tra noi ci fu una relazione” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, ha annunciato che farà l’operazione per diventare da uomo a donna. A operarlo sarà il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, il quale ha svelato che in passato avrebbe avuto una liaison proprio con Rodrigo. Giacomo Urtis e il Ken Umano Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, ha annunciato che farà un’ultima operazione chirurgica, e sarà per passare dal genere maschile a quello femminile. Al suo annuncio si è accompagnato quello di Giacomo Urtis, chirurgo dei vip, il quale ha dichiarato che sarà lui a sottoporre il Ken Umano alla difficile operazione. Inoltre Urtis ha rivelato che in passato lui e Rodrigo avrebbero avuto una storia insieme e che mai si sarebbe aspettato questa decisione da parte del Ken Umano. Alves, che ha subito circa una 70ina di interventi per somigliare di più al fidanzato di Barbie, ha confessato di non essersi mai sentito a ... Leggi la notizia su notizie

