Francia, bimbo morto nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa D’Avorio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 8 gennaio 2020, Francia. Il corpo di un bambino “di circa dieci anni” è stato trovato stamani all’interno del carrello di atterraggio di un aereo Air France partito dalla Costa D’Avorio. Il velivolo, un Boeing 777, volo AF703 che collega Abidjan (ABJ) a Parigi – Charles de Gaulle, era decollato da Abidjan, martedì sera per atterrare poco dopo le 5 di mattina nella capitale francese. Al momento non si conoscono i dettagli di questa dolorosa vicenda. Scoperta choc in Francia: bimbo morto nel carrello di un aereo La tragedia è stata confermata dalla stessa compagnia aerea, che attraverso un comunicato su Twitter, su insistenza di alcuni utenti, ha postato: “Air France conferma che il corpo senza vita di un passeggero clandestino è stato scoperto nel pozzo del carrello di atterraggio dell’aereo che eseguiva il volo AF703 che collega Abidjan (ABJ) a ... Leggi la notizia su urbanpost

