Darfo Boario Terme: il caffè aumenta di dieci centesimi, cliente tenta di accoltellare il barista (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un uomo di 52 anni ha tentato di accoltellare un barista, rincorrendolo per tutto il locale, perché aveva aumentato di dieci centesimi il prezzo del caffè con l'avvento del 2020. La singolare vicenda è accaduta qualche giorno fa a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Quattro pattuglie dei carabinieri sono intervenute e hanno fermato con non poca fatica l'aggressore, arrestandolo. Leggi la notizia su milano.fanpage

