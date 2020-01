Crisi Libia, Conte incontra Al Serraj e Haftar (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Libia, Giuseppe Conte incontra Al Serraj e Khalifa Haftar nel tentativo di raggiungere un accordo che possa far rientrare la Crisi dopo le recenti operazioni militari. Crisi in Libia, Al Serraj e Haftar a Roma da Giuseppe Conte. Il premier italiano prova a riequilibrare la questione libica, che rischia di degenerare in una Crisi con ripercussioni anche sull’Unione europea. Nei giorni scorsi il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha ribadito come l’unica soluzione possibile sia quella del dialogo. Il regista della grande operazione diplomatica è quindi il Presidente del Consiglio, ambasciatore di tutta l’Unione europea che guarda con fiducia a Palazzo Chigi. Libia, Conte incontra Al Serraj e Khalifa Haftar Giuseppe Conte incontra Al Serraj e Khalifa Haftar in due incontri individuali allo scopo di provare a risolvere la questione libica, ormai a ... Leggi la notizia su newsmondo

