Classifica Dakar 2019 Quad, Camion e SSV: Casale imprendibile, Karginov e Hinojo Lopez nuovi leader di categoria (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si è chiusa anche la quarta tappa della Dakar 2020, che si è spostata oggi da Neom fino ad Al Ula lungo un percorso che tra sabbia e ghiaia si snodava attraverso 453 km di speciale. Nei Quad nessuna sorpresa con Ignacio Casale che vince ancora e allunga prepotentemente il suo status di leader di Classifica sul connazionale Giovanni Enrico. Molto più interessante la situazione odierna tra i Camion, visto che le difficoltà del bielorusso Siarhei Viazovich gli hanno causato 15 minuti di ritardo e la conseguente perdita della testa della Classifica a favore del russo della Kamaz Andrey Karginov, oggi secondo dietro al connazionale Anton Shibalov. Top 3 tutta a sorpresa nella tappa degli SSV, vince l’americano Mitchell Guthrie ma lo spagnolo José Antonio Hinojo Lopez passa in testa alla Classifica approfittando della giornata no di Casey Currie. Classifica Quad Dakar 2020 – ... Leggi la notizia su oasport

