Caso Gregoretti, Salvini: “Vogliono eliminarmi per via giudiziaria” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Matteo Salvini sul Caso Gregoretti: “La sinistra non riesce a eliminarmi politicamente, vuole farlo per via giudiziaria”. Si avvicina il giorno della votazione in Aula sul Caso Gregoretti, e Matteo Salvini si prepara alla peggiore delle ipotesi: il processo. La strategia del leader della Lega è chiara: provare a salvarsi chiamando in causa anche Conte, Di Maio e gli altri ministri del governo gialloverde o cavalcare l’onda mediatica per far passare un immagine di sé che possa essere simile a quella di un martire politico condannato per aver difeso la Patria. Salvini sul Caso Gregoretti: “La sinistra vuole eliminarmi per via giudiziaria” Non serve l’analisi di esimi osservatori politici per capire che con ogni probabilità il Senato manderà Salvini a processo votando l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro degli ... Leggi la notizia su newsmondo

ilfoglio_it : La difesa sul caso #Gregoretti mostra il lato più pericoloso del salvinismo: l’idea che i voti ricevuti ti possano… - agorarai : Caso nave Gregoretti 'vicenda dimostra che il presidente del Consiglio non è nelle condizioni di svolgere l'attivit… - matteosalvinimi : So di aver fatto il mio dovere da Ministro dell'Interno, sempre nell'esclusivo interesse della mia Patria. -