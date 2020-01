Campidoglio, nasce gruppo Lega con Bordoni e Politi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – “Oggi, 8 gennaio 2020, nasce in Campidoglio il gruppo consiliare Lega-Salvini premier. Cura del territorio, sicurezza ed equita’ sociale sono i principi ispiratori della nuova formazione, che ha come priorita’ portare avanti una Politica di contrasto al malgoverno della Raggi per un miglioramento della qualita’ della vita nella Capitale”. Cosi’ i consiglieri Davide Bordoni e Maurizio Politi. I quali aggiungono: “Contribuiamo al progetto di Matteo Salvini per Roma. Siamo orgogliosi di poter cosi’ rappresentare in Assemblea capitolina le istanze di tanti romani e romane che non si riconoscono piu’ nell’attuale amministrazione e nelle favole della sinistra. Ringraziamo Claudio Durigon e Francesco Zicchieri per l’importantissimo contributo nella realizzazione di questo traguardo, che rafforza in Campidoglio ... Leggi la notizia su romadailynews

