Calciomercato Fiorentina, Barone: «I giocatori arriveranno, trattative difficili» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Joe Barone è intervenuto durante la conferenza stampa di Rocco Commisso: parlando di mercato e dei prossimi arrivi in casa viola Joe Barone ha parlato durante la conferenza stampa di Rocco Commisso, facendo il punto sul mercato viola. MERCATO – «Stiamo lavorando ogni giorno da quando il mercato è aperto. Ovviamente non è così facile come si scrive in tanti giornali, abbiamo bisogno dell’accordo con giocatori, squadre ed agenti. Ma siamo sicuri di arrivare a dei giocatori, non so dire con precisione quando, ma ci lavoriamo continuamente. E non solo su questo mercato, ma anche per il futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

violanews : Pedro: si avvicina la cessione a titolo definitivo. Cutrone: la Fiorentina accetta il prestito con obbligo di risca… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato, la #Fiorentina aspetta l'ok di #Cutrone. E intanto sale #JuanJesus - IacopoNathan : #Commisso tra #Franchi e nuovo stadio -