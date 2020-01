Barcellona-Atletico Madrid, Supercoppa di Spagna 2019 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Barcellona – Atletico Madrid giovedì ore 20:00 Il Barcellona e l’Atletico Madrid si affronteranno in semifinale di Supercoppa di Spagna, in diretta streaming e in TV in chiaro su NOVE, poco più di un mese dopo il loro confronto in campionato. Il 1° dicembre scorso, al Wanda Metropolitano, Lionel Messi decise la partita a pochi minuti dalla fine, con uno splendido tiro da fuori area dopo un fulmineo uno-due con Luis Suarez. Come sta l’Atletico Madrid Subito dopo quella sconfitta, nel primo confronto diretto, l’Atletico non era sembrato in grado di tenere il passo di Barcellona e Real Madrid. Una recente serie di tre vittorie consecutive ha invece permesso alla squadra di Diego Simeone di rimanere ancora in corsa per il titolo, benché distante cinque punti dalla vetta della classifica. La vittoria più recente, quella di sabato scorso in casa contro il ... Leggi la notizia su ilveggente

