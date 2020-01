Altroconsumo, niente rimborso se la partita di calcio salta? Parte la diffida (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (AdnKronos) – Altroconsumo diffida nove squadre di serie A: Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta, Udinese, Cagliari e Genoa. A finire nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è la vessatorietà delle clausole contrattuali che non consentirebbero ad abbonati e titolari di un biglietto singolo di ottenere il rimborso in caso di rinvio.Alcune clausole presenti nelle condizioni di vendita non rispettano infatti il Codice del Consumo, ecco perché l’Antitrust ha già chiesto alle società di modificarle. Ma solo Parma e Bologna hanno dato seguito alla richiesta mentre per le altre 9 squadre sono scattati una serie di procedimenti istruttori. L’Antitrust, nello specifico, sta indagando sulle clausole nelle condizioni di vendita di biglietti e abbonamenti che priverebbero i tifosi di ottenere il rimborso di Parte ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

