Accusata la mamma del piccolo Michele, il bambino scosso morto a Padova. Rischia dai 10 ai 18 anni di carcere (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diversi giorni fa, a Padova è morto un bambino di soli 5 mesi di nome Michele, giunto in ospedale in gravi condizioni. Era il 21 dicembre, quando il padre del bambino ha allarmato i soccorsi, affermando che suo figlio non respirava più, ma non facendo alcuna parola di ciò che aveva fatto la sua compagna. Il piccolo stava piangendo, forse a causa del dentino, da oltre 2 ore e la ventinovenne, esausta, ha iniziato a scuoterlo, nel tentativo di farlo smettere. È stata lei stessa a confessare alle forze dell’ordine quello che aveva fatto, non voleva causargli danni celebrali. Purtroppo la Sindrome del bambino scosso è molto pericolosa. Un neonato può riportare gravi danni cerebrali, ritardo mentale, sordità, cecità, paralisi cerebrale, convulsione, disabilità motoria e problemi al midollo ... Leggi la notizia su bigodino

ClaudiaZol2 : RT @Marina00180963: La mia mamma si scusa per aver detto che non sono bellissimo, è stata accusata di non amare i cani, a me e ai miei frat… - BarbaraDallapi1 : RT @Marina00180963: La mia mamma si scusa per aver detto che non sono bellissimo, è stata accusata di non amare i cani, a me e ai miei frat… - Rainbow_Uapa : RT @Marina00180963: La mia mamma si scusa per aver detto che non sono bellissimo, è stata accusata di non amare i cani, a me e ai miei frat… -