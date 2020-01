A tutto Dzeko: «Ho segnato tanto ma potevo fare meglio. Sul trasferimento all’Inter…» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante Pitti Uomo a Firenze. Le parole dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di Pitti Uomo, manifestazione di moda in corso a Firenze. Queste le parole dell’attaccante bosniaco. GOL – «Ho fatto tanti gol con la Roma tanti ma potevano essere di più». JUVE – «fare il gol numero 98 domenica sera? Speriamo, abbiamo bisogno più di punti che di un gol di Dzeko». GIOVANI – «Consigli ai più giovani? Sono uno dei più vecchi, con Fazio, Mirante e Kolarov e noi ci troviamo a dare i consigli giusti per i ragazzi che devono lavorare duro e dare sempre più ogni partita». MATCH CON LA JUVE – «Sfida impossibile? No, dobbiamo giocare tutte le partite, contro il Toro non siamo stati al nostro livello, nessuno ha giocato al suo livello. Siamo molto tristi dopo il match con i ... Leggi la notizia su calcionews24

