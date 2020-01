Tennis: Berrettini acciaccato, Sinner imballato, Italia subito fuori in Atp Cup. Gli azzurri preoccupano verso gli Australian Open 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se il 2019 è andato in archivio come l’anno della rinascita del Tennis azzurro, coronato dalla storica qualificazione di Matteo Berrettini alle Finals londinesi, questi primi giorni del 2020 lasciano più di qualche perplessità sulla condizione attuale del contingente Italiano. Chiaramente siamo soltanto ai primi scampoli di una stagione che si preannuncia intensa e piena di impegni ed è ancora prestissimo per lanciare un allarme, però si poteva sognare ben altro inizio e c’è un po’ di preoccupazione in vista del primo prestigioso appuntamento dell’anno, gli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio). L’ATP Cup 2020 era partita male ancor prima di cominciare, dal momento che l’Italia è stata privata sin da subito di quello che era designato ad essere il numero 1 della Nazionale, ossia Matteo Berrettini. Il Tennista romano ha preferito rinunciare al primo ... Leggi la notizia su oasport

