Roma, suicidio in metro: donna si getta sui binari, bloccata la linea A (Di martedì 7 gennaio 2020) Arriva dalla stazione metropolitana Ponte Lungo la drammatica notizia che riguarda la morte di una donna che questa mattina, a Roma, si sarebbe tolta la vita gettandosi sui binari. Tutto si sarebbe verificato intorno alle 11 di questa mattina quando la donna, di cui non si conosce l'identità ma che avrebbe circa 40 anni, si sarebbe gettata sui binari all'arrivo del convoglio in transito, morta intrappolata tra i binari stessi e il treno. Al momento risulta bloccata la linea A della metro tra le stazioni Termini e Anagnina. #info #atac – aggiornamento metro A: -interruzione Termini – Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta-attiva con rallentamenti Termini-Battistini (soccorso a persona sui binari stazione Ponte Lungo) #Roma— infoatac (@InfoAtac) January 7, 2020 ::: ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO :::

