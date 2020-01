Reggio Calabria in lutto per la morte di Angela, uccisa a 17 anni dalla meningite: “Buon viaggio” (Di martedì 7 gennaio 2020) Si svolgono oggi, martedì 7 gennaio, i funerali di Angela Mastronardi, la 17enne di Reggio Calabria morta a causa di una meningite fulminante lo scorso 5 gennaio. Mentre l'ospedale cittadino invita a "evitare ogni allarmismo", tutta la città è in lutto. Il messaggio della sorella, Mikaela: "Bella più del sole il destino è stato così crudele con te". Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : #Meningite, morta 16enne a Reggio Calabria. Decesso in ospedale. Direzione: evitare ogni allarmismo #ANSA - Tg3web : La meningite fa ancora una vittima, una ragazza di sedici anni è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale di… - enpaonlus : Quattromila firme per dire no ai cani deportati in Calabria, De Luca: “Bando revocato” -