Previsioni meteo Milano 7-9 gennaio: nebbia e scarsa visibilità ma si esclude il rischio piogge (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo le Previsioni questa settimana sarà caratterizzata da nebbia e cielo coperto per quanto riguarda la città di Milano, dove il termometro continuerà ad andare sotto lo zero nelle giornate di martedì 7 e giovedì 8 gennaio. Precipitazioni assenti per tutto l'arco della settimana, con temperature in leggero aumento a partire dal fine settimana. Leggi la notizia su milano.fanpage

