Pinocchio: la favola di Collodi torna nella versione di Garrone (Di martedì 7 gennaio 2020) Pinocchio: la favola di Collodi torna nella versione di Garrone Pinocchio arriva nei cinema! Il film diretto da Matteo Garrone e da lui sceneggiato insieme a Massimo Ceccherini, arriva finalmente nelle sale italiane. La storia di Pinocchio nell’immaginario collettivo Era il 5 novembre del 1947 quando Pinocchio arrivava nelle sale italiane, a 7 anni distanza dal debutto americano del 1940. Il cartone, tratto dal romanzo di Collodi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, conquistò presto il suo posto nell’immaginario collettivo, superando la prova del tempo e diventando tappa fondamentale dell’infanzia di ogni bambino. Come per molte altre storie, anche per Pinocchio sono state realizzate nuove versioni, film, sceneggiati e remake vari. Senza dimenticare il coinvolgimento del burattino e di Geppetto anche nell’universo di Kingdom Hearts (famoso ... Leggi la notizia su termometropolitico

