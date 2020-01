Per scegliere le facce, Fellini veniva sempre a Napoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 20 gennaio ricorrerà il centenario della nascita di Federico Fellini. Oggi, su Repubblica Napoli, Pier Luigi Razzano racconta il forte legame che esisteva tra il regista e Napoli. Napoli, scrive, “fu per Fellini un cantiere di volti, un’ossessione costante”. Ogni volta che doveva scegliere gli interpreti per le sue pellicole, il regista veniva in città. Lo racconta Marcello Mastroianni nella sua autobiografia,”Mi ricordo, sì, mi ricordo”. «Per scegliere le facce, Fellini andava sempre a Napoli. Qualche volta sono andato con lui Entrò il primo napoletano. Fellini, che per quel film cercava dei musicisti, gli domandò: “Che strumento suoni?” “Io niente, ma mio fratello è un genio!”. Mi domando quale altro registra avrebbe preso in considerazione la pazzesca battuta di questo signore. Fellini lo scritturò immediatamente». Razzani racconta la stima del regista ... Leggi la notizia su ilnapolista

