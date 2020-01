Nicola Acunzo accusa Luigi Di Maio: "Non rimborso i soldi sul suo conto, torniamo al vecchio sistema" (Di martedì 7 gennaio 2020) Nicola Acunzo è uno dei deputati finiti nel mirino dei probiviri del Movimento 5 Stelle in merito alla questione rimborsi. In attesa di capire cosa decideranno di fare i vertici grillini con i morosi, Acunzo esce allo scoperto e dichiara di non aver rimborsato neanche un euro nel 2019 per una "quest Leggi la notizia su liberoquotidiano

Agenpress : M5s. I morosi a giudizio dei probiviri. In 11 sono a 'zero', altri hanno smesso di restituire… - salernotoday : Rimborsi M5S, tra i morosi il salernitano Acunzo: 'Ecco perchè non li restituisco' -