Milano: Comune compra tre immobili per aprire nuove sedi in periferia (Di martedì 7 gennaio 2020) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Con un investimento di 102 milioni di euro il Comune di Milano ha acquistato tre stabili in città per trasferire nuove sedi comunali in periferia e avvicinare così l’amministrazione ai cittadini. L’obiettivo del sindaco Giuseppe Sala diventa realtà: la giunta ha approvato la delibera con cui si rendono esecutivi i provvedimenti per l’acquisto degli stabili di via Sile 8, zona Corvetto, via Durando 38, nella zona del Politecnico in Bovisa, e via Principe Eugenio 33, in zona Cenisio.“L’immobile di via Sile è stato selezionato tramite una duplice procedura ad evidenza pubblica; via Durando è stato acquistato dal Politecnico di Milano, mentre Principe Eugenio apparteneva alla Città Metropolitana. Tutti gli immobili sono facilmente connessi ai servizi del trasporto pubblico locale e consentiranno di migliorare le ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

