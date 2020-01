Luigi Favoloso è scomparso, dov’è l’ex di Nina Moric – VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono ore di preoccupazione queste per la famiglia di Luigi Favoloso. L’ex di Nina Moric, infatti, sarebbe scomparso e nessuno ha più sue notizie da giorni. Nelle scorse ore il quotidiano ‘Il Mattino‘ ha diffuso la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso. Noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello e per … L'articolo Luigi Favoloso è scomparso, dov’è l’ex di Nina Moric – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

