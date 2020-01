Lodi, camionista gravissimo dopo rissa finita a sprangate: il litigio dopo una discussione su Stalin (Di martedì 7 gennaio 2020) Una discussione sulla situazione del loro Paese d'origine, l'Ucraina, degenerata in rissa e finita a sprangate. Sarebbe andata così, stando a quanto emerge dalle indagini dei carabinieri di Lodi, la rissa tra camionisti che è sfociata nell'aggressione ai danni di un 47enne, finito in ospedale in condizioni gravissime. Leggi la notizia su milano.fanpage

Frances28064898 : RT @SkyTG24: Rissa nel Lodigiano, camionista preso a sprangate da collega: è grave - SkyTG24 : Rissa nel Lodigiano, camionista preso a sprangate da collega: è grave - fantasyeydor01 : Lodi, camionista 47enne preso a sprangate durante una lite: è in coma #Lodi -