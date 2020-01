La pupa e il secchione, Paolo Ruffini furioso: “Ci metti in difficoltà” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paolo Ruffini de La pupa e il secchione e viceversa perde la pazienza con Massa: “Non scherziamo” E’ da poco iniziata la prima puntata di questa terza edizione della pupa e il secchione 2020. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stata la coppia composta dal secchione Massa e dalla pupa Marina Evangelista. Difatti il ragazzo, durante la prova di cultura generale, è stato sorpreso dal conduttore de La pupa e il secchione e viceversa suggerire le risposte alla ragazza. Per tale ragione Paolo Ruffini è andato su tutte le furie, redarguendo duramente Massa davanti a tutti: “Ragazzi ci sono dei soldi in palio…Non è che possiamo scherzare su questa cosa…Tu hai parlato…La maestra è qui per dare dei voti…Voti che servono per una classifica…E la prima coppia in classifica va alla prossima puntata…Rispettiamo le regole, se ... Leggi la notizia su lanostratv

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Italia1 #LaPupaEIlsecchioneEViceversa Conduce @_PaoloRuffini - spighissimo : RT @segnanti: Italia Uno, 7 gennaio 2020 Inizia la trasmissione trash 'La pupa e il secchione'. #fotografiesegnanti #7gennaio #lapupaeilse… - MaryngaChan : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… -