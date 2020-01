Francesco Totti: “Voglio un quarto figlio” (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesco Totti, mitico ex capitano della Roma, è stato di recente ospite della fiera della piccola e media editoria tenutasi a Roma. Nell’occasione il bomber ha confessato di essere pronto a diventare nuovamente padre, nonostante abbia già tre figli insieme alla notissima compagna Ilary Blasi. Nel suo intervenuto alla presentazione de La storia del calcio in 50 ritratti di Paolo Condò, Totti ha così parlato non solo della sua carriere, ma anche di qualche novità in merito alla sua vita privata. Ecco dunque che è emersa preponente la sua voglia di allargare la famiglia, manifestando il desiderio di un possibile quarto figlio. “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere e mi ha fatto capire tante cose”. Francesco Totti di nuovo papà? Così Francesco Totti ha commentato la propria compagna di vita, verso la quale non ha mai nascosto di provare un sentimento davvero ... Leggi la notizia su notizie

