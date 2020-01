Ferie busta paga scuola 2020: calcolo malattia fino a 10 giorni e trattenute (Di martedì 7 gennaio 2020) Ferie busta paga scuola 2020: calcolo malattia fino a 10 giorni e trattenute Un dipendente del comparto scolastico è assente per malattia per un periodo inferiore o uguale a 10 giorni. Come funzionano le trattenute e a cosa corrispondono? Come si calcola la retribuzione relativa a questo periodo e quali sono le decurtazioni previste? Per rispondere a queste domande abbiamo bisogno di consultare la normativa in merito, in particolare il DL n. 112/08 (convertito in Legge n. 133/08), oltre che al CCNL vigente dell’intero settore. Ferie busta paga scuola 2020: primi 10 giorni di malattia, quali decurtazioni? Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di retribuzione e malattia nel comparto scolastico, come anticipato, bisogna fare riferimento alla Legge n. 133/08. L’articolo 71 è dedicato proprio alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle ... Leggi la notizia su termometropolitico

