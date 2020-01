Elisa Isoardi ha un nuovo amore: ecco con chi si è fidanzata (Di martedì 7 gennaio 2020) E il fidanzato lo abbiamo trovato. Non fa il politico che vuole fare il presidente del Consiglio come il penultimo, vedi Matteo Salvini. Non fa il musicista che, in quanto artista, non sai mai se c’è o non c’è e non devi stare a controllare continuamente i suoi sbalzi d’umore, vedi Gio Evan. Elisabetta Isoardi è fidanzata e sembra avere preso nella sua trama da donna incantatrice un bel partito, che nulla c’entra con la Lega ma con l’imprenditoria. Già, perché è un industriale il nuovo amore della bella Elisabetta e il suo nome è Alessandro Di Paolo. E lei non fa nulla per nasconderlo. Anzi, lo mostra in foto come un trofeo nei principali settimanali italiani, come per dire «Ce l’ho fatta». Soddisfazioni di una donna che da un po’ di anni, anche in modo esagerato, è sempre al centro del gossip e vorrebbe essere famosa solo per i programmi che conduce, come La prova del cuoco. LEGGI ... Leggi la notizia su cronacasocial

