Donna inglese tradita da compagno: video della vendetta indigna il web (Di martedì 7 gennaio 2020) Sta facendo il giro del web il video che mostra la vendetta che una Donna del Regno Unito ha attuato dopo aver scoperto di essere stata tradita dal suo compagno per oltre un anno. Rebecca Connelly ha infatti documentato passo per passo la distruzione degli oggetti personali del suo ormai ex ragazzo, pubblicando i video su Snapchat. I filmati sono stati poi ricondivisi su Twitter dalla sorella di lei, scatenando l’ironia ma anche l’indignazione del web che ha parlato di gesto esagerato da parte della Donna. La vendetta della Donna tradita dal compagno Nei video pubblicati sui social, che mostrano le innumerevoli punizioni inflitte al compagno traditore, si può vedere la Donna sostituire lo shampoo di lui con della crema depilatoria, ma anche strofinare il suo spazzolino da denti all’interno del water o mettere del peperoncino dentro la boccetta del dopobarba. Azioni che ... Leggi la notizia su notizie

