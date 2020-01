Dakar 2020 oggi in tv, 3^ tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Neom-Neom (7 gennaio) (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo due giornate principalmente vissute sulla costa saudita del Mar Rosso, il percorso della Dakar 2020 andrà nell’entroterra per una terza tappa in cui verrà toccato il punto più alto dell’intero rally. Il terzo stage è un circuito con partenza e arrivo a Neom lungo 504 chilometri di cui 77 di trasferimento e 427 di prova speciale. La carovana della Maratona del Deserto arriverà vicino al confine con la Giordania percorrendo un tracciato molto scenografico caratterizzato da una serie di canyon e montagne da esplorare su un fondo per lo più sabbioso. Nel corso della prova gli equipaggi arriveranno oltre quota 1400 metri sul livello del mare, toccando di fatto il punto più alto dell’intera Dakar 2020. Fernando Alonso è sprofondato fuori classifica per un incidente la scorsa tappa, vedremo se l’iberico punterà alle singole vittorie parziali oppure se proverà una ... Leggi la notizia su oasport

UgoBaroni : RT @MMagazineItalia: Risultato #Stage 2 #Dakar 2020 dell'R-Team @MmiMotorsport - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dakar, un giorno in gara: #Alonso meccanico e calvario #Bosman - markus_auto : Il Bar della Dakar 2020. Dopo la prima Tappa ... -