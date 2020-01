CES 2020: Razer allarga i confini del gaming mobile e su PC (Di martedì 7 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia i nuovi controller mobile universali Razer Kishi, il router Razer Sila 5G, il gaming desktop Razer Tomahawk, e il nuovo concept Razer Eracing Simulator, realizzato in collaborazione con diversi publisher e vendor tecnologici.In quanto innovatore leader indiscusso in hardware, software e servizi gaming, Razer intende preparare i giocatori per il futuro del gaming su cloud e mobile. Al fine di creare un ecosistema unificato di dispositivi e soluzioni infrastrutturali ad alte prestazioni, l'azienda introduce Razer Kishi, controller universali per telefoni iOS e Android studiati per il gioco su cloud, e Razer Sila 5G Home Router, il primo router 5G dedicato al gaming. I controller Razer Kishi supportano un gameplay a bassa latenza su dispositivi Android o iOS. Basandosi sulla forma ergonomica e compatta di ... Leggi la notizia su eurogamer

